Полпред Меняйло прокомментировал заявление Тулеева об отставке

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло полагает, что еще преждевременно говорить о том, какие изменения должны произойти в Кемеровской области после заявления об отставке губернатора Амана Тулеева. Об этом Меняйло сообщил агентству «Интерфакс».

«Заявление об отставке Аман Гумирович сделал, это не первоапрельская шутка. Решение губернатором принято — это его право», — сказал Меняйло.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля попросил президента принять его досрочную отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.

Как объяснил в своем видеообращении чиновник, он «сделал все, что мог». «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — сказал он.

27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг требованиями прозрачного расследования пожара и отставки Тулеева и чиновников городской администрации. Собравшиеся при этом скандировали «В отставку!», «Правду!» и «Где Тулеев?!». Сам Тулеев на митинге не появился, однако встретился с прилетевшим в Кемерово президентом Владимиром Путиным и попросил у него прощения за произошедшее.

В ходе встречи Тулеев заявил также, что митингующие жители — оппозиционная группа, которая «постоянно бузотерит» и пытается спекулировать на трагедии. Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе встречи со студентами ВШЭ высказал мнение, что Тулеев «неудачно» подобрал слова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В нем погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок.