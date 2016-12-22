В МЧС заявили о высоком риске пожаров на соцобъектах в 30 регионах

МЧС спрогнозировало высокий риск пожаров на соцобъектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, более чем в 30 регионах России в 2018 году. Об этом говорится в докладе центра «Антистихия», который есть у «РИА Новости».
Среди таких пожароопасных регионов Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская, Владимирская и Самарская области, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Республики Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Пожароопасная ситуация на соцобъектах наблюдается и на юге — в Ростовской области, Краснодарском и Стравропольском краях, а также на Урале и в Дальневосточном федеральном округе.
«На критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5–2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 млрд руб.» — говорится в материале.
Проблема пожароопасности общественных объектов и мест большого скопления людей вызвала резонанс после трагедии в Кемеро, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Как сообщали следователи, застройка центра велась с нарушениями пожарной безопасности и без разрешения на строительство.
После пожара в Кемерово МЧС объявило о начале внеплановой проверки всех торгово-развлекательных центров в стране. В первую очередь проверки коснутся систем сигнализации и пожаротушения, специалисты обратят внимание на функционирование эвакуационных путей выхода, наличия средств пожаротушения. «Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации», — отметили в МЧС.