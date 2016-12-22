СК предъявил обвинение инспектору Госстройнадзора после пожара в Кемерово

Следствие предъявило обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) начальнику Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие попросило Центральный районный суд Кемерово арестовать Комкову до 25 мая, так как в противном случае женщина может скрыться. По словам представителя Следственного комитета (СК) России, после начала следственных действий Комкова уехала из Кемерово в Москву. Он добавил, что показания женщины расходятся с ранее полученной информацией, она также не признает вину. Накануне Комкова была задержана, против нее возбудили уголовное дело.

По версии следствия, инспектор не приняла мер по пресечению эксплуатации «самовольно возведенного здания», торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, без разрешения на строительство. Это привело к гибели людей во время пожара в ТЦ 25 марта, жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.

Видео: РБК

По данным источника РБК в МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажом ТЦ. По словам собеседника РБК, в межэтажном пространстве находился силовой кабель, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Глава СК Александр Бастрыкин называл маловероятной версию поджога «Зимней вишни».