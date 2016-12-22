В Казани загорелся ресторан

В Казани произошло возгорание в ресторане «Старый амбар». Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Республике Татарстан, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, в здании ресторана загорелась кровля. В ведомстве отметили, что все люди эвакуировались до прибытия пожарных. Возгорание было потушено. Как сообщало агентство «Татар-информ», площадь пожара составляла пять квадратных метра.

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На странице в «ВКонтакте» сети ресторанов «Старый амбар» сообщили, что в одном их заведении, которое находится на улице Ямашева сработала пожарная сигнализация. Администрация приняла решение эвакуировать из здания посетителей и персонал. В сообщении отмечается, что все люди покинули ресторан. Пострадавших нет. «С противопожарной безопасностью у нас все в порядке. Все сработало как положено, ничего не дало сбой. Причины будем устанавливать вместе с экспертами», — говорится в сообщении.