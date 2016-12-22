В МИДе осудили применение силы против гражданских в секторе Газа

В МИД России осудили применение силы против гражданского населения во время столкновений в секторе Газа между палестинцами и израильтянами и призвали стороны отказаться от нагнетания напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.
«Резкое обострение обстановки на границе Израиля и сектора Газа вновь подтверждает необходимость срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе», — указывается в сообщении. В МИДе отметили, что лишь в этом случае будут реализованы законные устремления палестинцев и обеспечена безопасность Израиля.
Ранее зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков во время совещания Совбеза заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров лидеров Палестины и Израиля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания также призывал провести независимое и прозрачное расследование гибели жителей в ходе столкновения на границе Израиля и сектора Газа. По данным МИД России на 31 марта, там погибли 17 человек.
Палестинцы с 30 марта по 15 мая проводят акцию протеста, цель которой — поддержка права на возвращение палестинских беженцев в Израиль. По данным Reuters, накануне протестующие начали устанавливать палатки вдоль границы длиной 65 км. Израильская армия 28 марта заявила, что разместит на границе сектора Газа более 100 снайперов.