Группа «Сумма» заявила о намерении обжаловать арест Зиявудина Магомедова

Группа компаний «Сумма» заявила, что не согласна с решением Тверского суда Москвы арестовать совладельца группы Зиявудина Магомедова и намерена его обжаловать. Об этом говорится в сообщении «Суммы», поступившем в РБК.

«В связи с арестом председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать», — говорится в сообщении. В «Сумме» добавили, что группа компаний готова сотрудничать со следствием.

Тверской районный суд Москвы 31 марта арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца по подозрению в создании преступного сообщества. В суде также избирается мера пресечения его брату, совладельцу «Суммы» Магомеду Магомедову, решение пока не принято. Братья подозреваются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), растрате (ч. 4 ст. 160) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159).

Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими​ в «Сумму». Речь идет о семи эпизодах. ​В ходе заседания защита Зиявудина Магомедова предложила отпустить его под залог в сумму вменяемых ему хищений — 2,5 млрд руб.

Видео: РБК-ТВ

Еще одним фигурантом дела является руководитель компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Суд также арестовал его на два месяца. Сам Максидов заявлял, что что никогда не знал Магомедовых и не находится с ними в связи.

Об уголовном деле в отношении братьев Магомедовых и Максидова МВД сообщило 31 марта. В ведомстве рассказали, что в рамках дела в 25 регионах страны прошли обыски. Расследуются хищения бюджетных денег, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.