Во Франции пьяный мужчина назвался террористом и попытался задавить людей

Во французском городе Вийёрбан департамента Рона пьяный водитель, назвавшись террористом, попытался наехать на толпу людей во время фестиваля электронной музыки. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на полицию.

В данное время 34-летний правонарушитель задержан. Он помещен под стражу.

Инцидент произошел в ночь на 31 марта. Мужчина ехал со скоростью около 50 км/ч, но повысил скорость, когда въехал в толпу. Началась паника, однако никто не пострадал. Нарушитель остановился, вышел из машины и закричал: «Я террорист». После чего он был задержан.

По данным полиции, мужчина был «очень взбудоражен и от него пахло алкоголем». Ведется расследование.