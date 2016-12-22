ХК «Адмирал» опроверг сообщения СМИ о задержании президента клуба Юсупова

Появившаяся на «ведущем» хоккейном портале информация о задержании президента клуба Заирбека Юсупова не соответствует действительности. Просим представителей СМИ, болельщиков и партнеров клуба использовать только качественные и проверенные источники информации, не поддаваясь на провокации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ХК «Адмирал».

«Слухи о моем задержании не более​ чем слухи. Видимо, некоторым СМИ очень хочется «раскачать» ситуацию вокруг хоккейного клуба за счет непроверенной информации и откровенной лжи» — заявил РБК сам Заирбек Юсупов.

О том, что Заирбек Юсупов задержан на 48 часов по делу о хищениях, ранее сообщил портал «Чемпионат». По информации издания, он был задержан по тому же делу, что и ранее совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который является бывшим президентом этого хоккейного клуба. Группа «Сумма» является генеральным партнером «Адмирала».

О задержании совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова по подозрению в хищениях в особо крупном размере стало известно в ночь на 31 марта. Позже в пресс-службе МВД России подтвердили их задержание, добавив, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержан и руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Все трое подозреваются в создании преступного сообщества (по ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Магомедовы также подозреваются в растрате (по ч. 4 ст. 160). По данным МВД, обыски по делу, по которому проходят Магомедовы, прошли в 25 регионах России.