Похороны Сергея Мавроди пройдут в закрытом режиме

Похороны основателя МММ Сергея Мавроди пройдут 31 марта в закрытом режиме, сообщил РБК руководитель «МММ-Москва» Сергей Серегин. Прощание, по его словам, организуют близкие родственники Мавроди.

«На похоронах будет лишь узкий круг знакомых и близких. Команда МММ лишь собрала помощь, как это обычно делают в подъездах домов, когда умирают соседи», — добавил Серегин.

Вопрос с организацией похорон Сергея Мавроди решен, подтвердила РБК директор благотворительного фонда «Дом друзей» Лана Журкина. «Я пришла в морг за невостребованным телом. В морге дали информацию, что похороны [Мавроди] оплатили. И тело на самом деле теперь уже является востребованным», — рассказала она.

Благотворительный фонд «Дом друзей» был создан для помощи бездомным и тяжело больным. Он был создан в августе 2017 года.

Агентство РИАМО 26 марта со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщило, что тело Мавроди было занесено в список «невостребованных», поскольку при нем не было документов. «Если его личность не будет подтверждена родными или близкими, его тело может быть похоронено в общей могиле», — утверждал собеседник агентства.

Бывший адвокат Мавроди Александр Молохов в интервью BFM заявил, что брат Мавроди «действительно отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать». В то же время он сообщил, что тело основателя МММ забрала его бывшая жена, а его похороны будут организованы на деньги инициативной группы бывших вкладчиков одной из его финансовых пирамид. «Юридически за похороны отвечает бывшая супруга, хотя деньги платила не она, а такая структура, как «Гвардия МММ-2011», — уточнил он.

Сергей Мавроди умер 26 марта в московской больнице от сердечного приступа на 63-м году жизни. Он был основателем акционерного общества МММ, которое в 1990-х привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. В 2007 году он был приговорен к 4,5 года заключения за мошенничество в особо крупном размере. В 2011 году создал новый проект МММ-2011, который был впоследствии реорганизован в МММ-2012. После этого против Мавроди было возбуждено еще одно уголовное дело.