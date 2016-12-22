Москва пригласила лидеров Палестины и Израиля на переговоры

Россия готова предоставить площадку для переговоров лидеров Израиля и Палестины. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков на совещании Совбеза по столкновениям в секторе Газа, передает «Интерфакс».

«[Необходим] созыв прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим», — сказал Сафронков.

Зампостпреда подчеркнул, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно строиться на общепринятой международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совбеза ООН и Арабскую мирную инициативу.

​Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания призвал к независимому и прозрачному расследованию гибели людей при столкновениях на границе Израиля и сектора Газа. По последним данным Reuters, в результате конфликта 30 марта погибли по меньшей мере 16 палестинцев.

«Десятки тысяч палестинцев, добиваясь права на возвращение на земли Израиля, собрались вдоль границы длиной 65 км и установили палатки для запланированного шестинедельного протеста», — сообщало агентство. При этом в среду, 28 марта, власти Израиля предупредили о намерении разместить на границе сектора Газа более 1 тыс. снайперов на период этого марша.