Трамп счел возможную сделку с КНДР выгодной «для всего мира»

Американский президент признал вероятную сделку с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «выгодной для всего мира». Об этом лидер США написал на своей странице в Twitter.

«Сделка с Северной Кореей находится в процессе проработки и, если будет реализована, будет крайне выгодной для всего мира. Время и место будут определены», — написал Трамп.

​Ранее глава южнокорейской делегации Чон Ый Ён, недавно побывавший в Северной Корее и видевшийся с Ким Чен Ыном, передал Трампу послание от северокорейского лидера. По словам главы делегации, лидер КНДР согласился провести денуклеаризацию и заявил о готовности отказаться от испытаний ракет и ядерных боеголовок.

Белый дом отмечал, что американский президент готов провести встречу до мая этого года. Как подчеркивал Вашингтон, санкции против КНДР, несмотря на это, останутся в силе. После этого Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Ким Чен Ын пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с ним.