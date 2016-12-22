Telegraph узнала о возможном закрытии российского торгпредства в Лондоне

Британские власти собираются рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне, узнала Telegraph. Его в Британии, по данным газеты, считают «логовом шпионов»

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Власти Великобритании планируют рассмотреть вопрос о закрытии в Лондоне российского торгового представительства. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета The Telegraph. Здание торгпредства, по данным ее собеседников, в столице Британии считают «логовом шпионов».

Закрытие торгового представительства, как уточняет издание, может стать очередным ответом Москве Лондона в рамках «дела Скрипаля».

Накануне ​Россия объявила о новых мерах в отношении Великобритании. На фоне массовой высылки российских дипломатов из почти 30 стран Запада в связи с «делом Скрипаля» в российский МИД для выражения протеста был вызвал британский посол. Теперь, по решению властей России, число работающих в стране дипломатов из Великобритании должно быть сокращено и уравнено с количеством российских дипработников, оставшихся в Великобритании.

Лондон впоследствии назвал подобное решение «прискорбным». Однако от своей позиции и обвинений в адрес Москвы по «делу Скрипаля» британское внешнеполитическое ведомство не отказалось. «Альтернативы тому, что Россия виновна, нет», — подчеркнула представительница МИД Великобритании.

Отношения между Москвой и Лондоном усугубились после того, как 4 марта в британском Солсбери без сознания были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба они, как заявила на следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как заметила тогда Мэй, к случившемуся, по ее данным, «с большей долей вероятности» была причастна Москва. Россия в свою очередь эти обвинения неоднократно отрицала.

Несмотря на это 14 марта Лондон объявил о том, что в связи с «делом Скрипаля» высылает из страны 23 российских дипломатов. Аналогичную меру спустя несколько дней предприняла в отношении Британии и Москва. Однако позже из-за инцидента в Солсбери решение о высылке российских сотрудников дипмиссий приняли более 100 западных стран, в том числе США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС. В Москве подобный шаг впоследствии сочли следствием «антироссийской кампании» британских властей. 30 марта МИД России объявил европейским послам о зеркальных мерах из-за «дела Скрипаля».