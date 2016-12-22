Порошенко назвал сторонников «Северного потока-2» сообщниками России

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» представляет собой «серьезную опасность» для Украины, а сторонники проекта являются сообщниками Москвы «в ее гибридной войне». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Порошенко считает, что после постройки газопровода Украина будет терять по $2 млрд пошлин ежегодно, которые Киев взимал за транзит российского газа в страны Евросоюза. По мнению украинского президента, это приведет к тому, что компания «Газпром» уменьшит объемы поставок газа на Украину. Порошенко отметил, что из-за «Северного потока-2» Германия станет более зависимой от России, так как газопровод является «инструментом политического давления» Москвы.

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявляла, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2». При этом власти ФРГ 27 марта разрешили строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне страны. Проект «Северный поток-2» предполагает постройку газопровода по дну Балтийского моря, с его помощью в Европу будут поставлять 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд.