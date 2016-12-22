В Дагестане задержали напавшего с ножом на врача мужчину
Общество, 12:13
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В Дагестане задержали напавшего с ножом на врача мужчину
Правоохранительные органы разыскали и задержали злоумышленника, который ранил ножом врача Республиканского ортопедо-травматического центра (РОТЦ) в Махачкале (Дагестан) 30 марта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в больнице.
«Его допрашивает полиция», — отметил собеседник агентства.
Накануне в ГУ МВД по Дагестану сообщили РБК, что в Махачкале неизвестный посетитель после ссоры ударил ножом заместителя главврача РОТЦ. Пострадавший врач находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает.