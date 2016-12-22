В Дагестане неизвестный с ножом напал на врача
Общество, 30 мар, 21:19
0
В Дагестане неизвестный с ножом напал на врача
В Махачкале неизвестный ударил ножом врача. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Дагестану.
По словам дежурного пресс-службы главка МВД, посетитель повздорил с заместителем главного врача Республиканского ортопедо-травматологического центра (РОТЦ), нанес ему ранение и скрылся.
Пострадавший врач находится в удовлетворительном состоянии, угрозы его жизни нет.
Личность злоумышленника устанавливается.