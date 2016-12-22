В базу сайта «Миротворец» попала глава ЦИК Элла Памфилова

Главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за проведение выборов президента России в Крыму.

Отмечается, что Памфилова покушалась «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушала государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым». Также главу ЦИК обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участии в попытках легализации аннексии» Крыма.

Сайт «Миротворец» запустили в 2014 году. На сайте отмечается, что это «интернет-представительство Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». На сайте размещена база данных лиц, которых называют «сепаратистами» или «агентами Кремля».

В базу данных регулярно вносятся российские политики, деятели культуры и журналисты. При этом в черный список также были включены глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и депутат Верховной рады Надежда Савченко.