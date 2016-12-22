Минобороны сообщило о продлении гуманитарных пауз в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон решил продлить гуманитарные паузы в Сирии для вывода оставшейся части боевиков группировки «Фейлах ар-Рахман» из города Эрбин в Восточной Гуте в зону деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, 29 марта по гуманитарному коридору на 129 автобусах были вывезены более 7 тыс. боевиков и членов их семей. По информации Центра по примирению, всего с начала гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 143 тыс. человек.

По данным на 27 марта, за трое суток из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте были вывезены более 13 тыс. боевиков и членов их семей. Накануне в центре по примирению сообщали о почти 114 тыс. мирных жителей, которые покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры.

Совет Безопасности ООН 24 марта единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Резолюция была принята после того, как сирийская правительственная армия и ее союзники начали операцию против оппозиционных и исламистских формирований в Восточной Гуте.