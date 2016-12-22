СК признал кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» самостроем

В СКР заявили, что торговый центр возводился без разрешения на строительство. По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержана бывшая инспектор Госстройнадзора

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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая подозревается в непринятии мер по остановке возведения ТЦ «Зимняя вишня» без разрешения на строительство. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящий момент Комкова задержана, следствие проверяет ее действия на предмет коррупционной составляющей.

Ранее СКР сообщил о задержании гендиректора собственника «Зимней вишни» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой. По версии следствия, глава компании не принимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности, несмотря на заявления сотрудников ТЦ. В отношении нее завели дело по ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Торговый центр «Зимняя вишня» расположен в реконструированном здании кондитерской фабрики, возведенном еще в 1968 году. Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщал, что МЧС в 2013 году отказалось согласовать ввод в эксплуатацию ТЦ, так как тот не соответствовал требованиям противопожарной безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявлял, что здание, вероятно, было возведено с нарушениями.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта и был потушен на следующий день. Жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка. По словам источника РБК в МЧС, очаг первичного термического воздействия, по предварительным данным, располагался в скрытой полости между третьим и четвертым этажами здания, возле батутного центра. Источник РБК отметил, что в межэтажном пространстве был силовой кабель и, скорее всего, произошло короткое замыкание. Бастрыкин называл версию поджога торгового центра маловероятной.