Досмотренный в Лондоне самолет «Аэрофлота» приземлился в Москве

Рейс SU2583 российской компании «Аэрофлот», задержанный ранее в Лондоне из-за обысков в аэропорте Хитроу, приземлился в Москве, следует из онлайн-табло авиакомпании.

Самолет приземлился в 01:22 по мск в аэропорту Шереметьево. Изначально рейс должен был прибыть в Москву в 22:55 по мск.

Ранее источник РБК в «Аэрофлоте» и информированный источник «Интерфакса» сообщили об обыске, проведенном британской полицией на борту прилетевшего из Москвы самолета без объяснения причин. Как пояснил позднее «Аэрофлот», в момент досмотра британцы «заставили членов экипажа покинуть самолет», на борту остался только командир воздушного судна.

В ответ посольство России в Великобратинии направило в британский Форин-офис ноту с требованием разъяснить причины досмотра. При этом Скотланд-Ярд проведение обысков на российском лайнере опровергает.