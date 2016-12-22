Палестинский фермер погиб при обстреле из танка на границе сектора Газа

Палестинский фермер погиб на границе сектора Газа в результате танкового обстрела со стороны Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения в секторе Газа.
«27-летний Омар Самур был убит, еще один мужчина был ранен в результате израильского нападения на фермеров к востоку от деревни Карара», — сказали в Министерстве здравоохранения.
Представитель ведомства добавил, что инцидент произошел недалеко от города Хан-Юнис. Местные жители сообщили, что погибший собирал там урожай.
«Два человека подошли к пограничному посту и начали подозрительно себя вести, после чего танк открыл по ним огонь», — сообщил представитель армии Израиля.
28 марта стало известно, что израильская армия разместила на границе сектора Газа более 100 снайперов накануне протестов в Палестине.
Палестинцы планируют 30 марта начать в секторе Газа протест с требованием вернуть их исконные территории, подконтрольные Израилю. Дату начала акции выбрали не случайно: в этот день в 1976 году израильские военные убили шесть арабов во время демонстраций из-за конфискации земель. Завершиться акция должна к 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.