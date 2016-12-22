Палестинский фермер погиб при обстреле из танка на границе сектора Газа

Песков опроверг сообщения про обещание Трампа победить в гонке вооружений

«Победа над собой»: как занимаются йогой Глюкоза, Собчак и Высоцкая

Подрядчика обвинили в срыве сроков ввода дороги к аэропорту Симферополя

РФС посоветовал российским футболистам отказаться от кальяна

Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет

Донской объявил о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году

В Минобороны заявили о разработке для спецназа нового пайка

Власти Волоколамска заявили о сотнях обратившихся за помощью детей

Испанские каникулы: тест-драйв Skoda Superb

Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с сирийскими курдами

«Нафтогаз» назвал «Газпром» «котиками» после реакции на решение суда

Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

Сколько может стоить свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Пучков объявил о снятии режима ЧС в Кемеровской области

Почему стоимость биткоина опустилась ниже $7 тыс.

Глава ЛУКОЙЛа рассказал о возможном преемнике из топ-менеджмента компании

МИД указал США на необходимость освободить особняк в центре Петербурга

Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить

Больше, чем анализы: ИТ меняют рынок лабораторной диагностики

Роналду пропустит ближайший тур чемпионата Испании

Более половины россиян назвали власти виновными в пожаре в кемеровском ТЦ

В Харькове неизвестные расстреляли из автомата посетителей ресторана

В Москве за продажу алкоголя для Duty Free задержали 15 человек

Производитель «Искандеров» увеличил выручку на треть

Опубликовано видео установки шумозащитных экранов на Крымском мосту

Трамп допустил уход США из Сирии «очень скоро»

СК признал кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» самостроем

Почему капитализация рынка криптовалют упала до 5-месячного минимума

Мутко назвал задачу-минимум для сборной России на ЧМ-2018

Девять человек пострадали при падении воздушного шара в Австралии