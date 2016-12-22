Максим Соколов после пожара в Кемерово поручил проверить транспорт
Пожар в торговом центре в Кемерово, 30 мар, 18:04
0
Максим Соколов после пожара в Кемерово поручил проверить транспорт
После пожара в Кемерово глава Минтранса России Максим Соколов поручил проверить пожарную безопасность на транспортных объектах. Об этом сообщает корреспондент РБК.
По словам министра, он уже дал соответствующее поручение.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Выяснилось, что последняя реальная проверка торгового центра прошла в 2012 году, после этого все были только на бумаге.
После пожара МЧС объявило о тотальной проверке всех ТЦ с кинотеатрами.
После пожара генеральный прокурор России Юрий Чайка дал поручение за месяц проверить все торговые центры России.