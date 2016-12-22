Титов предложил ввести противопожарные декларации после возгорания в ТЦ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести для предприятий обязательные декларации противопожарной безопасности. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Титова, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вскрыл серьезную проблему: предприниматели часто сталкиваются «с нечеткостью, неясностью, а зачастую избыточностью требований контролирующих органов».

«Чтобы избежать этого, мы предложили ввести декларации противопожарной безопасности, содержащие ограниченный и четко понятный обеим сторонам список требований», — пояснил он.

«Прошу Генеральную прокуратуру поддержать нашу инициативу по поводу того, чтобы подобные декларации стали для предприятий обязательным документом», — добавил Титов.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка поручил за ближайший месяц проверить все торговые центры.

29 марта Титов, комментируя пожар в «Зимней вишне»,​ сказал, что вина за случившееся лежит как на бизнесе, так и на чиновниках. Многие предприниматели нарушают правила, в том числе экономя на безопасности. При этом должностные лица не только часто получают взятки, но и создают для бизнеса такие условия, в которых единственным вариантом действий является нарушение.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В качестве приоритетной версии рассматриваются неполадки с электроснабжением. Эксперты считают, что они могли возникнут из-за экономии на материалах при строительстве.