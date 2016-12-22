Как бизнес кемеровской «Зимней вишни» сказался на безопасности

Установить причину и виновных в пожаре в «Зимней вишне» еще предстоит правоохранительным органам. Но риски фатального развития ситуации могли быть заложены в самой бизнес-схеме эксплуатации ТЦ

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» расположен на проспекте Ленина, 35, в центральной части Кемерово. Он был открыт в 2013 году, в рамках редевелопмента ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ОАО «ККК»; часть конструкций прежнего здания была сохранена). Общая площадь центра — 23 тыс. кв. м, из которых в аренду сдавались 20 тыс. кв. м. «Зимняя вишня» — это средний торговый центр по площади, и посещаемость его составляла около 10 тыс. человек в день, или около 300–350 тыс. человек в месяц, предполагает директор торгового департамента Key Capital Алексей Харламов.

В Кемерово, по данным консалтинговой компании CBRE, в настоящий момент работает восемь так называемых «качественных» торговых центров общей арендопригодной площадью 164 тыс. кв. м, и «Зимней вишни» в этом списке нет. Торговый центр, который расположен в реконструированном здании, в принципе не может считаться качественным по современным нормативам, в том числе из-за особенностей своей конструкции — высоты потолков и шага колонн, указывает Харламов.

«Пул арендаторов «Зимней вишни» хаотичный, нет понимания, на какую аудиторию он рассчитан, зонирование этажей также не соответствует современным тенденциям, — подчеркивает руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Васюткин. — Развлекательная часть этого ТРЦ, как мы понимаем, преобладала над торговой».

В числе арендаторов центра — «Детский мир», ювелирные магазины «Линии любви» и «Ювелирная сеть 585», одежные Zolla, Ostin, магазины товаров для дома «Новэкс», Fix Price и «АСМ Мебель», супермаркеты «Кулинарный рай», «Ярче» и «Рыбный день», салоны связи МТС и «МегаФона», офисы Сбербанка и Бинбанка. На четвертом этаже, где, предположительно, и произошло возгорание, были расположены трехзальный кинотеатр, фитнес-клуб и детский развлекательный центр.

Недостаток большинства

Собственников у торгового центра «Зимняя вишня» много, рассказал РБК Денис Штенгелов, основатель «КДВ Групп» (выпускает снеки под брендами «Кириешки», «Три корочки» и др.). Именно ему принадлежит Кемеровский кондитерский комбинат, который как минимум выступал арендодателем для некоторых крупных операторов сгоревшего торгового центра (о таком контракте, в частности, РБК рассказал представитель сети «Детский мир»). «В торговом центре очень много объектов, которые принадлежат большому количеству разных собственников, — рассказывает Штенгелов. — Часть площадей осталась под управлением Кемеровского кондитерского комбината, бенефициаром которого я являюсь через компанию «Кондитерус Ком». Моей задачей было выйти оттуда до конца. Часть площадей мы продали, а часть просто никто не купил».

Сколько именно осталось у предпринимателя в собственности и кто еще владеет центром — он не уточнил. В базе СПАРК указано, что выручка ОАО «ККК» за 2016 год (более свежих данных нет) составила 61,5 млн руб. против 59,2 млн руб. в 2015 году (рост на 4%). Чистый убыток сократился до 19,8 млн руб. против 43,7 млн руб. в 2015 году. О том, что весь комплекс мог распродаваться небольшими частями, свидетельствуют и публичные материалы: РБК, в частности, обнаружил потенциальных владельцев примерно 1 тыс. кв. м в торговом центре — Андрея Попова и Александра Кочеткова — по материалам Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Есть и предложения о продаже еще более мелких помещений (80 кв. м) в «Зимней вишне» на городских порталах Кемерово.

Наличие в числе собственников малых предприятий и могло сказаться на безопасности торгового центра. Плановые проверки помещений юрлиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года, следует из п. 2 ст. 9 закона № 294 «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». Но с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года компании и ИП, отнесенные к субъектам малого предпринимательства, были освобождены от надзорных проверок.

Именно к малому предпринимательству (компании со штатом в 15–100 человек) относится ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое источники «Интерфакса» называют арендатором третьего и четвертого этажей торгового комплекса, а источники Life — собственником.

Введенные в 2016 году надзорные каникулы не распространяются на опасные производственные объекты первого (чрезвычайно высокая) или второго (высокая) класса опасности. Но, согласно п. 1 ст. 32 закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ООО «Зимняя вишня Кемерово» и его помещения относятся к третьему классу опасности (значительная). Именно из-за надзорных каникул это ООО не могло быть проверено, заявил сразу же после трагедии, в воскресенье, главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев, передавал .

Но, как выяснил РБК, это утверждение расходится с данными МЧС по Кемеровской области и Генпрокуратуры России. Еще в июне 2016 года государственный инспектор Кемерово по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак провел выездную плановую проверку ООО «Зимняя вишня Кемерово», по итогам которой нарушений выявлено не было, следует из результатов федерального государственного пожарного надзора. Результаты проверки были зафиксированы в акте № 154 от 22 июня 2016 года. При этом сам акт был вручен представителю «Зимней вишни» на 15 дней раньше официальной даты составления акта — 7 июня 2016 года.

По данным СПАРК, проверку проводил не сам Ганак, а инспектор главного управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Дарья Москалева. С актом проверки со стороны «Зимней вишни» была ознакомлена представитель ООО Наталья Ващеникина. На проверку отводилось 16 дней — с 6 июня по 22 июня, но она продлилась два дня, следует из документов.

О том, что такая плановая проверка в июне 2016 года со стороны МЧС должна была состояться, указано и в плане работы на сайте Генеральной прокуратуры России. В плане проверок соблюдения первичных мер пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области на 2017 год и на 2018 год «Зимняя вишня» отсутствует.​ РБК направил запросы в МЧС России, ГУ МЧС по Кемеровской области.​

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Адвокат Андрей Козбанов отмечает, что трагедия в Кемеровской области заставила иначе взглянуть на надзорные каникулы. «Их введение объяснялось необходимостью защиты прав малого и среднего бизнеса, которые подвергались бесчисленным проверкам надзорных ведомств, — отмечает собеседник РБК. — Очевидно, что к ТЦ и другим объектам, являющимся местами массового скопления людей, должны применяться другие критерии. Прежде всего необходимо приравнять торговые центры к крупным предприятиям». По его словам, в существующем законодательстве наблюдается очень серьезный пробел — крупные торговые центры, в которых работают сотни арендаторов и наемных работников, которые посещают десятки тысяч людей, оцениваются по тем же критериям, как действительно малый бизнес. «Но есть разница между ларьком или фермерским хозяйством и огромным торговым центром, где не только ведется торговля, но и проводятся массовые мероприятия, — уверен Андрей Козбанов. — Если на их территории действуют развлекательные и детские заведения, то контроль должен быть еще более строгим. Например, детские площадки или детские комнаты в торговых центрах должны проверяться не менее тщательно, чем образовательные учреждения, — ведь в них на многие часы остаются десятки детей».

Построить и проверить

Главные требования к торговым центрам, в которых есть кинотеатр и развлекательный центр, — это высокие потолки (от 7 м) и широкий шаг колонн — от 12 м, рассказывает Алексей Харламов. В открытых источниках РБК обнаружил только сведения о высоте потолков в «Зимней вишне» — она составляет 3–5 м. «Обычно под эти [развлекательные] направления проектируют отдельные зоны, а также дополнительные эвакуационные коридоры, — объясняет эксперт. — Количество проверок (плановых и внеплановых) зависит от формата объекта — торговый центр, бизнес-центр или отдельно стоящий магазин». Наличие или отсутствие кинотеатра или детского развлекательного центра в ТЦ на количество регламентированных проверок не влияет. «ТРЦ в принципе обладает определенным уровнем пожарных рисков как тип здания, — говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. — Конечно, поджог в любом случае возможен, но правильно исполненные противопожарные требования минимизируют последствия и позволят избежать жертв».

«С точки зрения пожарной безопасности должны быть обеспечены пути эвакуации, системы сигнализации и пожаротушения, — рассказывает руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев. — Но они кардинально не отличаются от прочих торговых помещений — как помещений с массовым пребыванием людей. Каких-то специфических требований, учитывающих наличие детской аудитории, нет».

Проблема в «Зимней вишне», скорее всего, была не в качестве строительных материалов, потому что они всегда проверяются в момент ввода здания в эксплуатацию, уверен партнер Triniti Consulting Александр Обуховский: «Зачастую в регионах в отличие от Москвы экономят на качестве управляющей компании. Именно управляющая компания ответственна за содержание торгового центра и противопожарную сигнализацию, которая не сработала в «Зимней вишне». Однако в конечном счете ответственность несет именно собственник, который определяет, какую УК нанять и какие регламенты с ней согласовать». «Традиционно, по моему опыту, в случае ЧП в торговом центре на 70% причина заключается в строительных и проектировочных ошибках, — возражает Алексей Ванчугов. — На 30% проблема в эксплуатации. Когда центры строятся, буквально все стараются сэкономить на всем, особенно это касается скрытых работ».​

Как пояснил РБК Эдуард Бурушко, адвокат коллегии адвокатов Москвы «Улищенко и партнеры», в первую очередь отвечать в юридическом плане будет тот, кто является ответственным за противопожарную безопасность, которая включает в себя предотвращение пожара, защиту безопасности людей и спасение имущества в случае возникновения возгорания. «Ответственность за противопожарную безопасность в любой организации несет ее руководитель, а значит, в случае ЧП отвечает именно он. Кроме того, ответственный за противопожарную безопасность может быть назначен и отдельным приказом руководства. Это может быть один ответственный по одному объекту в целом, а может быть несколько ответственных по подразделениям», — говорит адвокат. Применимо к данному случаю, может быть как один ответственный за противопожарную безопасность по всему ТРЦ или несколько лиц, закрепленных по отдельным секторам: кинотеатр, точки питания, батутный центр и т.д. «Статья 219 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. В тексте статьи прямо сказано, что отвечать за последствия будет тот, на ком лежала ответственность по их соблюдению. Часть третья указанной нормы предусматривает наказание в случаях, когда такое несоблюдение повлекло смерть двух и более людей. Виновному грозит наказание до семи лет лишения свободы», — отмечает собеседник РБК.

Андрей Козбанов также напоминает, что назначение ответственного за противопожарную безопасность не снимает ответственности с руководителя предприятия (объекта). «Ответственный [за противопожарную безопасность] должен разработать специальный план мероприятий по пожарной безопасности: это оснащение предприятия охранно-пожарной сигнализацией, системой автоматического пожаротушения, системой внутреннего противопожарного водопровода, совокупностью средств первичного тушения пожаров, — говорит собеседник РБК. — Руководитель же должен следить за исполнением этого плана». ​

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