«Нафтогаз» назвал «Газпром» «котиками» после реакции на решение суда

Компания «Нафтогаз Украины» назвала «Газпром» «котиками», уточнив, что российской компании придется соблюдать решение Стокгольмского арбитража о выплате за недопоставку газа по транзитному договору. Такое заявление размещено на странице украинской компании в Twitter.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «можно пересмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — заявили в компании.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и постановил, что «Газпром» должен заплатить ему $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Учитывая долг украинской компании за поставленный газ, выплата должна составить $2,56 млрд.

«Газпром» не согласился с решением арбитража и 3 марта заявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом». В ответ на это Киев начал аресты активов «Газпрома» и поручил оценить имущество российской компании за рубежом для возможного наложения ограничений, чтобы обеспечить выплату. 27 марта «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о разрыве контрактов.

По словам зампреда правления «Газпрома» Андрея Круглова, компания отразит $2,6 млрд выплат «Нафтогазу» по решению арбитража в отчетности за 2017 год.