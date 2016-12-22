«Газпром» отразит $2,6 млрд выплат «Нафтогазу» в отчетности за 2017 год

«Газпром» отразит $2,6 млрд выплат «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража в отчетности за 2017 год. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов, сообщает «Интерфакс».
«В отчетности эти цифры [выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу»] будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль», — сказал он.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля частично удовлетворил требования украинской компании. Он постановил, что «Газпром» должен заплатить ей $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Однако с учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ сумма выплат должна будет составить $2,56 млрд. «Газпром» не согласился с решением арбитража.
Российская компания заявила о немедленном начале расторжения всех контрактов с «Нафтогазом». В ответ на Украине начались аресты активов «Газпрома», власти в Киеве поручили также оценить имущество российской компании за рубежом для возможного наложения ограничительных мер с целью обеспечить выплату. Переговоры о разрыве контрактов начались 27 марта.