Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,18 EUR Нал. 71,23 70,27 USD Бирж. 57,26 -0,46 EUR Бирж. 70,47 -0,54 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6678,00 -937,40 MOEX 2274,62 +1,13% RTS 1246,98 +1,64% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником
Лента новостей
СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 07:00, Общество В Биробиджане умер седьмой за две недели пациент психдиспансера 06:42, Общество В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в загоревшемся на ходу автобусе 06:15, Общество СМИ узнали о советах Трампу улучшить отношения с Россией путем жесткости 05:47, Политика Посол России в США назвал «теплым» разговор Трампа и Путина после выборов 05:47, Политика Tesla отзовет 123 тыс. автомобилей из-за ржавеющих болтов гидроусилителя 05:15, Технологии и медиа Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов 04:48, Политика Генконсул России заявил о лишении неприкосновенности резиденции в Сиэтле 04:37, Политика Глава Подмосковья поручил регулярно проводить учения после ЧП в Кемерово 04:10, Общество Генконсул России опроверг причастность дипмиссии в Сиэтле к шпионажу 03:58, Политика Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю 03:30, Политика Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США 03:00, Политика В МЧС не увидели оснований для введения режима ЧС в Волоколамске 02:59, Общество Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля» 02:32, Политика Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ Папуа — Новой Гвинеи 01:50, Общество Латвия увидела угрозу в планах России запустить ракеты над Балтикой 01:27, Политика Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO 00:47, Бизнес Жертвами пожара в жилом доме в Москве стали два человека 00:47, Общество Симоньян ответила словами «нас выкинули» на ситуацию с RT в Вашингтоне 00:19, Политика Власти Волоколамска прокомментировали введение режима ЧС в городе 29 мар, 23:56, Общество Запущенный с Плесецка спутник для Минобороны вышел на контакт 29 мар, 23:34, Технологии и медиа Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов 29 мар, 23:25, Политика В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными 29 мар, 23:20, Политика Госдеп прокомментировал закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге 29 мар, 23:14, Политика Не тот кабель: что привело к пожару в «Зимней вишне» 29 мар, 23:12, Общество Первый матч полуфинала плей-офф по хоккею завершился в овертайме 29 мар, 22:49, Спорт Евгения Медведева будет вести новое шоу на Первом канале 29 мар, 22:28, Спорт RT перестанет вещать в Вашингтоне 29 мар, 22:27, Технологии и медиа
Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником
Технологии и медиа, 07:37
0
Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником

Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом военного ведомства, который произошел на космодроме Плесецк. Кадры пуска ракеты размещены на странице военного ведомства во «ВКонтакте».

На кадрах ролика продолжительностью 1 минута 35 секунд показана подготовка ракеты к старту, а также ее транспортировка и запуск. 

В Минобороны отметили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли штатно. «Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — говорится в сообщении.

Запущенный с Плесецка спутник для Минобороны вышел на контакт
Технологии и медиа

В ведомстве добавили, что в установленное время космический аппарат был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — добавили в министерстве.​

Министерство обороны запустило с космодрома Плесецк легкую ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту вечером 29 марта. Спустя некоторое время спутник был выведен на целевую орбиту. О типе спутника в военном ведомстве не сообщили. 

Теги: Спутник , ракета-носитель , Ракета «Союз» , космодром Плесецк , Минобороны , видеозапись ...
Главное
СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Общество
Материалы по теме
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту Технологии и медиа
Запущенный с Плесецка спутник для Минобороны вышел на контакт Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.