Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником

Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом военного ведомства, который произошел на космодроме Плесецк. Кадры пуска ракеты размещены на странице военного ведомства во «ВКонтакте».

На кадрах ролика продолжительностью 1 минута 35 секунд показана подготовка ракеты к старту, а также ее транспортировка и запуск.

В Минобороны отметили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли штатно. «Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в установленное время космический аппарат был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — добавили в министерстве.​

Министерство обороны запустило с космодрома Плесецк легкую ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту вечером 29 марта. Спустя некоторое время спутник был выведен на целевую орбиту. О типе спутника в военном ведомстве не сообщили.