Запущенный с Плесецка спутник для Минобороны вышел на контакт

Запущенный с космодрома Плесецк спутник Министерства обороны выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что после принятия на управление космическому аппарату был присвоен порядковый номер «Космос-2525».
Министерство обороны запустило с космодрома Плесецк легкую ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту вечером 29 марта. В военном ведомстве не сообщили о типе спутника.