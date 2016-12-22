Посол России в США назвал «теплым» разговор Трампа и Путина после выборов

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 20 марта сразу после президентских выборов в России, прошел в теплой атмосфере. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.
«Мне известно то, что говорится в официальных заявлениях Кремля, Министерства иностранных дел. Это был конструктивный разговор. Я даже мог бы добавить, что это был теплый разговор», — сказал дипломат.
Говоря о содержании разговора, Антонов отметил, что лидеры двух стран обсудили «реальные проблемы», с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В частности, по словам посла, Путин и Трамп обсудили объединение усилий для того, чтобы обеспечить безопасность как граждан США, так и россиян.
Первый после выборов президента России телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 20 марта. «В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — подчеркнула пресс-служба Кремля. При этом в США раскритиковали Трампа за поздравления Путина с победой на выборах.