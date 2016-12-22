В «Русале» прокомментировали возможные пошлины на ввоз в США алюминия

Генеральный директор «Русала» Александра Бурико прокомментировала возможное введение США пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий. Как заявила Бурико RT, сотрудники компании, находящиеся сейчас в США, работают над тем, чтобы добиться исключений для «Русала».
«Мы работаем над возможными исключениями. Все необходимые запросы будут отправляться в ближайшее время, с тем чтобы защитить наших потребителей в США от дополнительной нагрузки в виде пошлин», — сказала она.
Ранее Минпромторг сообщил, что вероятные потери России от введения властями США заградительных пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий могут составить около $3 млрд.
Как поясняли в министерстве, высокий уровень потерь объясняется, в частности, тем, что российские металлургические компании инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США, и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.
Американский президент Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий — 10%.
Позднее стало известно, что власти США решили приостановить введение пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.