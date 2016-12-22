Минфин ответил на возможный запрет продажи евробондов России в Лондоне

Возможный запрет на продажу евробондов России на лондонском фондовом рынке негативен не только для держателей российских бумаг, но и для иностранных инвесторов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

«Мне сложно комментировать, потому что Euroclear является бельгийской компанией, которая заявляла, что она будет подчиняться решениям Европейского союза и Бельгии. Если это решение будет утверждено, то это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — сказал Моисеев журналистам.

Ранее The Guardian писала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых организаций, таких как Euroclear и Clearstream, на обслуживание российских евробондов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Лондона «достаточно непредсказуемыми», отметив, что не знает, какие еще ограничения против Москвы примут британские власти.

Такие заявления со стороны Великобритании прозвучали на фоне ухудшения отношений Лондона и Москвы из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к этому отравлению. Москва отрицает обвинения.