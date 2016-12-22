Песков назвал непредсказуемыми действия Лондона против Москвы

Действия Лондона достаточно непредсказуемы, Кремль не знает, какие еще ограничения против Москвы примут британские власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Комментируя публикацию о возможном запрете России выставлять долговые ценные бумаги на лондонском фондовом рынке, Песков заявил: «Что касается Великобритании, в связи с тем, что сейчас это достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ, в отношении опять же проявления адекватности, то нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием».

29 марта The Guardian сообщила, что британский премьер-министр Тереза Мэй готова рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых организаций на обслуживание российских евробондов.

С предложением ограничить обслуживание российских евробондов выступил глава парламентского комитета по иностранным делам Великобритании Том Тугендхат. «Россия может брать займы на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на западные санкции, а потом поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые не могут [находясь под санкциями] этого делать самостоятельно», — сказал он.

Заявления прозвучали на фоне ухудшения отношений Лондона и Москвы из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к этому отравлению. Москва все обвинения отрицает.