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В Кремле прокомментировали возможность отставки Тулеева
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В Кремле прокомментировали возможность отставки Тулеева
Пожар в торговом центре в Кемерово, 12:55
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В Кремле прокомментировали возможность отставки Тулеева
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Владимир Путин уже дал ответ о возможной отставке губернатора Амана Тулеева во время поездки в Кемерово, принятие кадровых решений Кремль анонсировать не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости», — ответил Песков на вопрос о возможности отставки Тулеева.

Видео: kremlin.ru

Во время поездки в Кемерово, общаясь с инициативной группой из числа пострадавших и близких погибших при пожаре, Путин заявил, что для принятия кадровых решение необходимо вначале определить степень вины чиновников. «Под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения», — сказал тогда президент.

Губернатор со стажем: как строилась политическая карьера Амана Тулеева Еще 9 фото
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Кремль решил не проводить показательную отставку Тулеева
Политика

О вероятной отставке Тулеева стало известно еще до пожара в Кемерово, в начале марта, когда его замом был назначен гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев. Тогда источники РБК рассказали, что Тулеев покинет свой пост после выборов. В среду, 28 марта, источники, близкие к администрации президента, сообщили, что в ближайшее время показательная отставка Тулеева произведена не будет, поскольку руководство страны не хочет, чтобы это решение выглядело, как принятое под давлением.

В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, по последним данным, погибли 64 человека. После пожара Аман Тулеев не появился ни на месте трагедии, ни на митинге в областном центре 27 марта. На совещании, которое прошло позднее в Кемерово с участием главы государства, губернатор принес извинения за случившееся Владимиру Путину. Одновременно он заявил, что организаторы протестов, прошедших в Кемерово после пожара, пытались дискредитировать местную власть.

Теги: Кремль , Аман Тулеев
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