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АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка
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АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка
Финансы, 11:35
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АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем 99,9% акций Промсвязьбанка. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия правовой информации.

«Доля участия лица, контролирующего эмитента [АСВ], в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является акционерное общество — также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 99,9999999980% участия в уставном капитале; 99,9999999985% обыкновенных акций», — следует из сообщения.

Промсвязьбанк попросил своих клиентов продать иностранные ценные бумаги
Финансы

О том, что ранее принадлежавший братьям Ананьевым санируемый Банком России Промсвязьбанк будет выкуплен АСВ, стало известно 21 марта. Объем допэмиссии, которую выкупит АСВ, составит 113,4 млрд руб. После этого Промсвязьбанк перейдет в ведение Росимущества, таким образом, став государственным банком. Схема передачи Промсвязьбанка в госсобственность регулируется соответствующим законом, подписанным президентом Владимиром Путиным ​7 марта 2018 года. Банк планируется сделать опорным банком гособоронзаказа из-за угрозы новых западных санкций. Главой Промсвязьбанка после его переформатирования станет ​бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

О санации Промсвязьбанка было объявлено 15 декабря. ЦБ до 1 января предоставил банку около 300 млрд руб. для поддержания ликвидности на фоне оттока клиентских депозитов.



 

Теги: Агентство страхования вкладов , санация , Промсвязьбанк
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