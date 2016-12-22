АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем 99,9% акций Промсвязьбанка. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия правовой информации.

«Доля участия лица, контролирующего эмитента [АСВ], в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является акционерное общество — также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 99,9999999980% участия в уставном капитале; 99,9999999985% обыкновенных акций», — следует из сообщения.

О том, что ранее принадлежавший братьям Ананьевым санируемый Банком России Промсвязьбанк будет выкуплен АСВ, стало известно 21 марта. Объем допэмиссии, которую выкупит АСВ, составит 113,4 млрд руб. После этого Промсвязьбанк перейдет в ведение Росимущества, таким образом, став государственным банком. Схема передачи Промсвязьбанка в госсобственность регулируется соответствующим законом, подписанным президентом Владимиром Путиным ​7 марта 2018 года. Банк планируется сделать опорным банком гособоронзаказа из-за угрозы новых западных санкций. Главой Промсвязьбанка после его переформатирования станет ​бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

О санации Промсвязьбанка было объявлено 15 декабря. ЦБ до 1 января предоставил банку около 300 млрд руб. для поддержания ликвидности на фоне оттока клиентских депозитов.







