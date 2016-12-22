Промсвязьбанк попросил своих клиентов продать иностранные ценные бумаги

Промсвязьбанк порекомендовал клиентам до 12 мая продать иностранные ценные бумаги либо перевести их другому брокеру. Банк ранее был выбран в качестве опорного для работы с российским ОПК и рискует попасть в санкционный список

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Обращение Промсвязьбанка к клиентам размещено на его сайте. В нем говорится, что с 15 мая банк собирается изменить правила брокерского обслуживания по предоставлению услуг с иностранными ценными бумагами (речь идет о евробондах, депозитарных расписках и паях биржевых фондов (ETF) ). Банк рекомендует своим клиентам до 12 мая либо продать эти бумаги, либо перевести их другому брокеру.

Промсвязьбанк предупреждает, что с 15 мая, когда изменения в правила брокерского обслуживания вступят в силу, клиенты смогут только перевести их другому брокеру.

«В настоящее время банк сохраняет все свои рыночные компетенции и продолжает в обычном режиме обслуживать розничных клиентов, а также корпоративных клиентов во всех ключевых отраслях российской экономики, — сообщили в ответ на запрос РБК в пресс-службе ПСБ. — Промсвязьбанк на постоянной основе анализирует все внешние риски, в том числе риски введения различных экономических ограничений, и прорабатывает различные сценарии с целью нивелировать возможные негативные последствия для клиентов».

«Это стандартное действие со стороны банка, если он уверен, что не сможет оказывать такие услуги», — считает гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Минцев. По его словам, отведенного срока вполне достаточно, чтобы перевести операции.

Отказ от операций с иностранными ценными бумагами может быть связан с наделением банка новыми функциями по обслуживанию оборонных предприятий и потенциальными санкционными рисками, предположила в разговоре с РБК ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич.

Промсвязьбанк, принадлежавший ранее братьям Ананьевым, в середине декабря подпал под санацию ЦБ. А спустя месяц глава Минфина Антон Силуанов объявил, что он станет опорным для операций с российским гособоронзаказом и крупным госконтрактам (банк продолжит осуществлять и обычные операции). Необходимость создать специальный банк для работы с оборонными предприятиями появилась из-за опасений других банков подпасть под западные санкции. С сентября 2017 года кредитным учреждениям, которые вели операции с предприятиями оборонного сектора России, грозит включение в американский список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List). На практике это будет означать блокировку всех средств и активов банка, размещенных на счетах в США.

Как писал РБК в феврале, Промсвязьбанк заранее начал готовиться к работе в режиме санкций — для подготовки было создано специальное подразделение. Собеседник РБК, близкий к банку, тогда рассказал, что один из ключевых вопросов — продолжение обслуживания счетов, открытых клиентами банка в долларах.

Ожидается, что другие крупные российские банки передадут на баланс Промсвязьбанка кредиты оборонных компаний — о готовности к такому шагу уже заявили главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин.

Промсвязьбанк перейдет в госсобственность в несколько этапов. Сначала его должно выкупить Агентство по страхованию вкладов (объем допэмиссии, которую выкупит АСВ, составит 113,4 млрд руб.), а после этого АСВ передаст банк Росимуществу.