Хантсман объяснил значение поздравления Путина Трампом с переизбранием

Президент США Дональд Трамп поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на новый срок, потому что им предстоит вместе работать. Об этом посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Ведь и президент Трамп, вполне возможно, будет занимать свою должность еще около шести лет. То есть они будут работать вместе еще шесть лет. Для двух великих держав очень важно вести диалог по проблемам стратегической стабильности, обсуждать вопросы ограничения вооружений — это очень, очень важно и для стабильности во всем мире», — сказал дипломат. «Так что здесь меня ничего не удивило», — добавил он.

24 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир» сказал, что Путин и Трамп понимают «необходимость личного общения». Он заявил, что для такого общения у лидеров обеих стран есть «огромное количество причин»



Трамп позвонил Путину с поздравлениями 20 марта. 19 марта в Белом доме заявили, что победа Путина на президентских выборах была ожидаемой и Трамп не планирует поздравлять российского коллегу.