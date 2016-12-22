Песков пообещал взаимный ответ на возможную высылку дипломатов из США

Кремль не имеет официальной информации о планах властей США выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений из Вашингтона не видели по поводу высылки наших дипломатов», — сказал Песков. «В каждом подобном случае будет работать принцип взаимности», — пообещал он.

Bloomberg 24 марта узнал о намерении Вашингтона выслать десятки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля в Великобритании.

Экс-сотрудник ГРУ был найден без сознания с дочерью Юлией в городе Солсбери. Британские власти заявили об использовании в их отравлении нервно-паралитического вещества. Ответственность за это Лондон возложил на Москву. Великобритания выслала 23 российских дипломатов и призвала к подобному шагу другие европейские страны. Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля. Москва в ответ выслала 23 британских дипломата, а также потребовала закрыть Британский совет и консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.