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Рябков назвал «обычными гадостями» презентацию Лондона по «делу Скрипаля»
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Рябков назвал «обычными гадостями» презентацию Лондона по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 20:19
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Рябков назвал «обычными гадостями» презентацию Лондона по «делу Скрипаля»

Презентация посольства Великобритании в Москве по «делу Скрипаля» «содержит откровенное вранье», это «набор обычных гадостей в адрес России». Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает «РИА Новости».

«Признательны Форин-офису за возможность сказать еще несколько слов по поводу недавнего брифинга в посольстве Великобритании в Москве. В документе, который был озвучен на этом брифинге, содержится набор обычных для британских официальных лиц гадостей в адрес России. Есть и откровенное вранье, на что обращаем внимание британских пропагандистов от дипломатии и их слушателей», — заявил Рябков.

По словам дипломата, информация в презентации вводит в заблуждение относительно обязательств в рамках Конвенции о запрещении химоружия, Москва призывает Лондон «не наводить тень на плетень» в этом вопросе, сказал Рябков.

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Накануне «Коммерсантъ» опубликовал шестистраничный документ, который использовался 22 марта как визуальное сопровождение к выступлении посла Великобритании Лори Бристоу перед главами миссий иностранных государств в России. По данным «Коммерсанта», презентация отличалась от официальных заявлений Лондона тем, что публично Великобритания называет Москву виновной по «делу Скрипаля» с «высокой вероятностью», в документе же речь идет о «несомненной» вине России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что на основании этих «секретных материалов» западные страны начали массовую высылку российских дипломатов.

С 26 марта о высылке представителей российской дипмиссии объявили более 20 стран. Так государства выражают солидарность Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. ​Они были найдены без сознания в начале марта в британском городе Солсбери. Лондон считает, что за их отравлением стоит Москва. Российские власти все обвинения отрицают.

Теги: Сергей Рябков , МИД России , Сергей Скрипаль , дипломаты
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