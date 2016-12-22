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«Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2»
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«Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2»
Бизнес, 08:07
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«Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2»

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» отреагировала на решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток-2», назвав действия Берлина неприятными, но прогнозируемыми. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

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«Это неприятный, но прогнозируемый прогресс. Противодействие [это решение] не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается», — заявили в «Нафтогазе».

В компании отметили, что Германия «упорно называет этот проект исключительно коммерческим и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом».

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«Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра о «исключительно коммерческой выгоде», очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы», — подчеркнули в компании.

27 марта Берлин выдал окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. При этом официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, работающих с «Северным потоком-2».

«Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря и дойдет до Германии, минуя Польшу и Украину. Его протяженность должна составить более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Ожидается, что газопровод будет введен в строй в конце 2019 года.

Теги: «Нафтогаз» , Германия , официальное разрешение , газопровод , «Северный поток-2»
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