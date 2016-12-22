Китай проинформировал Белый дом о визите Ким Чен Ына в Пекин

КНР сообщило Белому дому о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, власти страны также передали личное послание председателя Си Цзиньпина президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Мы считаем такое развитие событий еще одним доказательством того, что наша компания максимального давления создает подходящую атмосферу для диалога с Северной Кореей», — заявила Сандерс.

Ранее стало известно о том, что Ким Чен Ын провел встречу в Пекине с Си Цзиньпином. Лидер КНДР посетил Китай по случаю переизбрания председателя КНР, визит был направлен на развитие двусторонних отношений. На встрече Ким Чен Ын и Си Цзиньпин поделились мнениями о ситуации в мире и на Корейском полуострове. О приезде Ким Чен Ына в Китай ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечалось, что лидер КНДР не покидал страну с 2011 года.

Лидеры двух стран пришли к мнению, что в регионе ситуация улучшилась и подтвердили свою готовность к денуклеаризации полуострова. Глава Северной Кореи подчеркнул, что планирует улучшить отношения с Южной Кореей и направить их в русло воссоединения и кооперации. Ким Чен Ын также заявил о намерении провести саммит с США.

«Если Южная Корея и США отреагируют на наши усилия с доброй волей и создадут мирную атмосферу, принимая прогрессивные решения, проблема денуклеаризации может быть решена», — сказал северокорейский лидер. Он также заявил, что Пхеньян планирует укрепить «стратегические связи» с КНР, чтобы вместе защищать тренд на диалог и стабильность на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин договорились поддерживать дружественные межгосударственные связи. Также председатель КНР пригласил своего северокорейского коллегу вновь посетить Китай с визитом, в ответ Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян.