Цена барреля нефти Brent впервые с января превысила $71

Цена барреля нефти Brent впервые с января достигла $71. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

В 15:30 мск стоимость майского фьючерса достигла максимума — $71,02 (на 1,4% выше курса открытия). После этого цена незначительно снизилась.

Нефть WTI на 16:10 мск подорожала до $66,24 за баррель (+1,05% к открытию).

23 марта Центробанк скорректировал прогноз по ценам на нефть в 2018–2020 годах. Изначально ЦБ ожидал падения цен с $55 до $42, однако позже предсказал снижение только до $50. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавила, что изменение прогноза по нефти принципиально не изменило ожидания по макроэкономическим показателям.