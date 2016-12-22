Центробанк повысил прогноз по ценам на нефть

Центробанк скорректировал свой прогноз по ценам на нефть в 2018–2020 годах. Если раньше ЦБ ожидал падения цены с $55 до $42, то теперь регулятор предсказывает снижение цены до $50

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Центробанк рассчитывает, что цена нефти в 2018–2020 годах окажется выше, чем предполагалось в прошлых прогнозах. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

На 2018 год прогноз поднялся на 11%, на период с 2019-го по 2020 год рост прогнозируемой цены составил 20%. Тем не менее нынешние цены на нефть, по мнению ЦБ, упадут. «Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть. В декабре мы закладывали среднегодовые цены $55, $45, $42 в 2018–2020 годах, теперь мы рассматриваем динамику $61, $55, $50, сохраняя наш консервативный подход к прогнозу», — рассказала Набиуллина.

Набиуллина отметила, что изменение прогноза по нефти принципиально не изменило уровня ожидаемых макроэкономических показателей. «Такой пересмотр цен на нефть в условиях бюджетного правила не сильно изменил наши ожидания по росту ВВП и другим основным показателям экономики», — уточнила председатель Центробанка.

По действующей временной схеме на нефтегазовые сверхдоходы от нефти свыше $40 за баррель Минфин ежемесячно закупает валюту для резервов. С 2019 года будет введено новое жесткое бюджетное правило, согласно которому цена отсечения изначально устанавливается на уровне $40 за баррель, доходы свыше этой отметки идут в резервы. При этом каждый год базовая цена на нефть подлежит индексации на 2%. По мнению Минфина, новое бюджетное правило снизит чувствительность макроэкономических показателей и курса рубля к ценам на нефть.