Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,65 EUR Нал. 70,97 70,27 USD Бирж. 56,90 -0,39 EUR Бирж. 70,64 -0,10 USD ЦБ. 57,00 -0,10 EUR ЦБ. 70,57 +0,14 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 8088,80 -326,40 MOEX 2273,86 -0,51% RTS 1258,85 -0,21% Brent 70,42 +0,09% DJIA 23533,20 -1,77% Nasdaq 6992,67 -2,43% FTSE 6948,83 +0,39%
Центробанк повысил прогноз по ценам на нефть
Лента новостей
Черчесов назвал капитана и основного вратаря на матч против Франции 14:33, Спорт Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:32, РБК и Билайн Появилось видео начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 14:28, Общество Депутаты предложили систему судебной защиты прав владельцев криптовалют 14:23, Финансы Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 14:19, Политика «Земной посланник»: первый в мире памятник Боуи 14:14, Стиль Защита экс-замглавы Приморья пожаловалась Чайке на его преследование 14:12, Общество Полковник СКР Максименко заявил о «провокации против офицеров» за $3 млн 14:11, Общество Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе 14:09, Общество Генпрокуратура поручила проверить пожарную безопасность во всех ТЦ 14:06, Общество Запуск токенов DGX, рост NEM: обзор новостей мира криптовалют 14:05, Крипто Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково 14:04, Бизнес Путин после пожара в Кемерово перенес несколько мероприятий 14:03, Общество Матвиенко сообщила об оказании властями помощи пострадавшим в Кемерово 13:59, Общество Исполнивший роль Лени Голубкова актер прокомментировал смерть Мавроди 13:57, Общество Украинские пограничники задержали на Азове судно под российским флагом 13:53, Общество «Гений — лишь одна из сторон моей личности»: в Москве умер Сергей Мавроди 13:52, Фотогалерея  Первые фотографии из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж 13:45, Фотогалерея  В Малайзии предложили назначать штраф $168 тыс. за поддельные новости 13:43, Общество Песков пообещал взаимный ответ на возможную высылку дипломатов из США 13:42, Политика Кремль объяснил отсутствие новостей о ЧП в Кемерово на федеральном ТВ 13:40, Общество Глава Волоколамского района предложил экс-мэру Волоколамска кресло зама 13:38, Общество Полузащитник сборной Франции пропустит матч с Россией 13:38, Спорт В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию 13:35, Политика Врачи заявили об отсутствии «явной связи» недомоганий у детей с «Ядрово» 13:33, Общество Аналитики улучшили прогноз роста рекламного рынка России в 2018 году 13:27, Технологии и медиа Кремль не определился с государственным трауром после пожара в Кемерово 13:25, Общество Песков назвал вопрос о претензиях к Тулееву некорректным 13:25, Общество
Центробанк повысил прогноз по ценам на нефть
Экономика, 23 мар, 16:28
0
Центробанк повысил прогноз по ценам на нефть
Центробанк скорректировал свой прогноз по ценам на нефть в 2018–2020 годах. Если раньше ЦБ ожидал падения цены с $55 до $42, то теперь регулятор предсказывает снижение цены до $50
Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Центробанк рассчитывает, что цена нефти в 2018–2020 годах окажется выше, чем предполагалось в прошлых прогнозах. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

На 2018 год прогноз поднялся на 11%, на период с 2019-го по 2020 год рост прогнозируемой цены составил 20%. Тем не менее нынешние цены на нефть, по мнению ЦБ, упадут. «Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть. В декабре мы закладывали среднегодовые цены $55, $45, $42 в 2018–2020 годах, теперь мы рассматриваем динамику $61, $55, $50, сохраняя наш консервативный подход к прогнозу», — рассказала Набиуллина.

Набиуллина отметила, что изменение прогноза по нефти принципиально не изменило уровня ожидаемых макроэкономических показателей. «Такой пересмотр цен на нефть в условиях бюджетного правила не сильно изменил наши ожидания по росту ВВП и другим основным показателям экономики», — уточнила председатель Центробанка.

Экономисты объяснили динамику стоимости квартир в Москве ценами на нефть
Экономика

По действующей временной схеме на нефтегазовые сверхдоходы от нефти свыше $40 за баррель Минфин ежемесячно закупает валюту для резервов. С 2019 года будет введено новое жесткое бюджетное правило, согласно которому цена отсечения изначально устанавливается на уровне $40 за баррель, доходы свыше этой отметки идут в резервы. При этом каждый год базовая цена на нефть подлежит индексации на 2%. По мнению Минфина, новое бюджетное правило снизит чувствительность макроэкономических показателей и курса рубля к ценам на нефть.

Авторы: Антон Фейнберг, Георгий Тадтаев.
Главное
СК заявил об отключении пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово ЧОПовцем Общество
Материалы по теме
Экономисты объяснили динамику стоимости квартир в Москве ценами на нефть Экономика
Гуцериев по требованию ВТБ застраховался от падения цен на нефть Бизнес
Бюджетные ископаемые: как нефть и газ увеличили долю в российских налогах Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.