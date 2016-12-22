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Рябков после слов Мэй призвал Лондон перестать «лазить в интернете»
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Рябков после слов Мэй призвал Лондон перестать «лазить в интернете»
Отравление Скрипаля в Британии, 11:11
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Рябков после слов Мэй призвал Лондон перестать «лазить в интернете»

Россия призывает британские власти изучать официальные материалы, прежде чем выдавать любое высказывание в интернете за позицию Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Я призвал бы наших коллег в Лондоне, которые всегда кичатся тем, что они очень точны в собственных формулировках, и высказываются соответственно, прекратить безостановочно лазить в интернете, читать газеты, смотреть телевизор и любое высказывание любого человека с российским паспортом выдавать за некую официальную версию Москвы», — сказал он.

​Рябков заметил, что британские власти «продолжают нести чепуху», утверждая, что версии Москвы не соответствуют друг другу. «Дошли до того, что насчитали чуть ли не два десятка таких версий», — заметил он.

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«Я настаиваю на том, что британцы и их руководство должны с утра до вечера изучать официальные материалы, которые были распространены по линии МИД России. С карандашом в руках анализировать содержание памятной записки, которая была им предоставлена: в ней содержатся все вопросы, на которые британская сторона должна нам ответить, но до сих пор не ответила», — подчеркнул дипломат.

Также Рябков добавил, что он в очередной раз призывает Лондон «прекратить вводить собственное население и международное сообщество в заблуждение».

Мэй заявила о 21 «нелепой» версии России о событиях по «делу Скрипаля»
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26 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что вместо того, чтобы предоставить Великобритании конкретные объяснения по отравлению Сергея Скрипаля, Россия предложила 21 альтернативную версию относительно того, что могло произойти.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными 4 марта в британском Солсбери. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице. Власти Великобритании неоднократно заявляли, что Россия виновна в произошедшем. Однако Москва все обвинения отвергает. 27 марта более 20 стран выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Теги: Сергей Рябков , Тереза Мэй , Сергей Скрипаль , отравление
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