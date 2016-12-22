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Мэй заявила о 21 «нелепой» версии России о событиях по «делу Скрипаля»
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Мэй заявила о 21 «нелепой» версии России о событиях по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 26 мар, 22:26
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Мэй заявила о 21 «нелепой» версии России о событиях по «делу Скрипаля»
Россия вместо объяснений предложила 21 версию о том, что еще могло произойти с бывшим полковником ГРУ, заявила Тереза Мэй. В МИД России ранее указывали на нарушение Лондоном порядка расследования отравления
Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о том, что вместо того, чтобы предоставить Лондону конкретные объяснения по «делу Скрипаля», Москва предоставила 21 альтернативную теорию относительно того, что могло случиться с бывшим полковников ГРУ и его дочерью Юлией в Солсбери. Об этом политик заявила в ходе выступления на дебатах о национальной безопасности и России в парламенте, прямую трансляцию с этого мероприятия вела газета The Guardian.

Сергей и Юлия Скрипаль, как заметила Мэй, все еще находятся в критическом состоянии. «Они могут никогда полностью не выздороветь», — добавила политик, в очередной раз обвинив в произошедшем Россию. От действия нервно-паралитического вещества «Новичок», отравившего, по ее мнению, бывшего сотрудника ГРУ и его дочь в Солсбери, «предположительно», пострадали еще 130 человек, заметила Мэй.

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«Правдоподобной альтернативы» ответственности Москвы за этот инцидент, по мнению британского премьер-министра, не существует. «Мы дали российскому правительству возможность предоставить объяснения [по этому делу], но они этого не сделали», — заметила также Мэй, добавив, что Москва «не объяснила ни наличие незадекларированной химической программы, противоречащей международному законодательству, ни предоставила объяснений, из которых могло бы следовать, что Россия утратила контроль за этим веществом, ни рассказала о том, как «Новичок» мог быть использован в Великобритании».

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Вместо этого Россия, по словам Мэй, предложила «21 альтернативную версию о том, что еще могло бы случиться» со Скрипалями. Все эти теории британский политик назвала «нелепыми». Это, как добавила премьер, «недостойно русских». О каких именно версиях идет речь, британский премьер не уточнила.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери 4 марта. Вскоре после этого Мэй заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим к отравлению Скрипалей, как заметила тогда Мэй, «с большей долей вероятности», была причастна Москва. Ей после этого британский премьер дала 24 часа на объяснение произошедшего.

«Кому это, на что они дают 24 часа?!» — возмутилась после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мэй в ответ на это она обвинила в популизме. При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти данные, заявил, что, «если говорить о том, что обязана делать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, то ей нужно немедленно обратиться к стране, которая подозревается в том, что она является источником вещества». Ответ, как напомнил Лавров, по правилам должен последовать через десять дней. «Если ответ не удовлетворит страну, которая запрашивает информацию, Великобритания должна будет обратиться в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия и в Конференцию государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия», — рассказал глава МИДа. После этого обвинения в отравлении Скрипалей Россия неоднократно отрицала. Комментировать эти данные она отказалась до тех пор, пока ей не будут даны доказательства, а также пока ей не откроют доступ к расследованию этого дела.

20 марта «ахинеей» роль Москвы в отравлении Скрипалей также назвал доктор химических наук профессор Леонид Ринк, который входил в группу разработчиков отравляющей системы «Новичок». «Для любого государства, где есть оружие массового поражения, для Великобритании, Штатов, Китая и всех развитых стран, где есть хоть какая-то химия, создать такое оружие — ноль проблем», — утверждал также Ринк, подчеркивая, что отравить бывшего полковника ГРУ, по его мнению, в связи с этим «запросто могли сами британцы».

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Также в России звучала версия о том, что на самом деле Скрипаль отравился не «Новичком», а другим веществом. Express и The Telegraph со ссылкой на собственные источники прежде сообщали, что этим веществом мог был фентанил (один из синтетических аналогов героина и морфина). Причем отравиться им бывший полковник ГРУ, как полагал врач-нарколог из Московского научно-практического центра наркологии депздрава Москвы Сергей Полятыкин, мог «не по вине спецслужб, а по вполне бытовым причинам». По его словам, «нелегальные торговцы наркотиками во всех странах» пытаются подсунуть дешевые синтетические наркотики вместо героина или кокаина.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания , Сергей Скрипаль
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