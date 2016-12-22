Песков ответил на сообщения о приезде Путина в Кемерово

Президент России Владимир Путин пока не прилетел в Кемерово. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока нет», — ответил Песков на вопрос РБК о том, прибыл ли президент Путин в Кемерово.
В ответ на аналогичный вопрос в пресс-службе губернатора Кемеровской области РБК заявили, что «вся официальная информация на сайте kremlin.ru».
По состоянию на 23:43 мск на сайте Кремля информации о визите Путина в Кемерово не было.
Ранее о том, что Путин прилетел в Кемерово, сообщило в понедельник, 26 марта, агентство Ura.ru со ссылкой на данные Flightradar24. По его данным, в 22:48 мск в аэропорту города приземлился самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия».
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе и дети. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, а именно причинение смерти по неосторожности, нарушения требований пожарной безопасности и оказание услуг, не соответствующих нормам. Сотрудниками правоохранительных органов по этому делу задержаны пятеро человек.