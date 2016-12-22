В посольстве США в Москве объяснили высылку российских дипломатов

Пресс-атташе посольства США в Москве Мария Олсон рассказала РБК о причинах решения о высылке из страны 60 российских дипломатов.

«Хочу сказать прямо — США совершили такие действия в ответ на нападение России на нашего очень близкого союзника, Великобританию, и ее серию дестабилизационных действий в Соединенных Штатах и других странах», — сказала Олсон.

«Я не могу предугадать, что могут сделать российские власти. Но мы сохраняем право вновь ответить на любые российские ответные меры против нашего всецело оправданного сегодняшнего решения», — добавила пресс-атташе.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что выдворение российских дипломатов призвано продемонстрировать, что действия Москвы «повлекут за собой последствия».

По решению Вашингтона, в США также будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле. По данным Россотрудничества, среди высылаемых россиян также находится глава Российского центра науки и культуры в Вашингтоне.

О высылке российских дипломатов помимо США объявили многие страны Евросоюза, а также Канада и Украина. В общей сложности, были выдворены более 100 сотрудников российских дипмиссий. В МИД России пообещали ответить на действия зарубежных стран, в Кремле также подтвердили, что ответ будет зеркальным.

Ранее из Великобритании были высланы 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта в британском городе Солсбери. В Лондоне обвиняют Москву в причастности к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом, в России отвергают эти обвинения. В ответ из России были высланы 23 британских дипломата, также была прекращена работа Британского совета. Кроме того, МИД потребовал закрыть консульство Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге.