В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, передает Польское общественное телевидение (TVP).
Задержан был Марек В., который «интересовался деятельностью министерства энергетики Польши» и поддерживал контакты с «российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием в посольстве в Варшаве».
«Польское радио» сообщает, что прошедшая 23 марта спецоперация по задержанию мужчины была скоординирована со спецслужбами других стран Европейского союза. Он, как отмечается, арестован на три месяца. По данным радиостанции, задержанный должен был предоставить информацию о деятельности польских властей в отношении газопровода «Северный поток-2». Суд обвинил мужчину в шпионаже. Он может быть приговорен к десяти годам лишения свободы.
Позже пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в эфире TVP подтвердил эту информацию. Чиновник добавил, что арестованный является сотрудником одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами.
В середине марта в Латвии прокуратура Видземского судебного округа предъявила обвинение мужчине за шпионаж в пользу России. Утверждалось, что он собирал сведения об инфраструктуре латвийских вооруженных сил и представляющих интерес для российских спецслужб объектах.
Газопровод «Северный поток-2» должен быть проложен по дну Балтийского моря и дойдет до Германии, минуя Польшу и Украину. Его протяженность должна составить более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Ожидается, что газопровод будет введен в строй в конце 2019 года.
Против строительства газопровода официально выступили Эстония, Польша, Литва, Латвия. Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал проект «Газпрома» «крайне опасным» и призвал Вашингтон ввести против «Северного потока-2» санкции. По его словам, большие опасения вызывает то, что в результате строительства этого газопровода от поставок газа будет отрезана Украина.