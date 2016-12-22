Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России

В Латвии прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину своей страны обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Айгу Эйдуку.

Расследование выявило, что латвиец шпионил на территории Алуксненского края, также он сотрудничал с одним из офицеров российских спецслужб. 19 декабря 2017 года в ходе обыска в резиденции гражданина Латвии было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, на хранение которых у него не было разрешения.

Представитель прокуратуры добавила, что, по данным полиции безопасности, гражданин Латвии долгое время якобы по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре латвийских национальных вооруженных сил и объектах, которые представляют интерес для российских спецслужб.

Полиция безопасности Латвии обвиняет его в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации для передачи иностранному государству, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявлены обвинения в соответствующих нарушениях, и он может быть лишен свободы на срок до десяти лет, отметила пресс-секретарь.