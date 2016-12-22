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Медведев заслушал доклады Пучкова и Скворцовой о пожаре в ТЦ в Кемерово
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Медведев заслушал доклады Пучкова и Скворцовой о пожаре в ТЦ в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово, 02:21
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Медведев заслушал доклады Пучкова и Скворцовой о пожаре в ТЦ в Кемерово

​Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о мерах, которые предпринимаются в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 37 человек. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово, чтобы организовать на месте помощь пострадавшим и при необходимости обеспечить их транспортировку в медучреждения других городов. Голодец доложила премьер-министру о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и родственникам погибших, добавила Тимакова. Пучков в свою очередь подчеркнул, что пожар в ТЦ высокой степени сложности, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.

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«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает об угрозе обрушения перекрытий между третьим и четвертым этажом торгового центра.

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Возгорание ТЦ «Зимняя вишня» произошло около 12:00 мск 25 марта, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Через несколько часов на площади 1200 кв. м обрушилась кровля, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия. В результате пожара погибли 37 человек, 64 человека числятся пропавшими без вести. В настоящий момент 10 пострадавших находятся в больнице. Всего, по информации оперативного штаба, пострадали 43 человека.

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Замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области Евгений Дедюхин сообщал, что при при пожаре погибли как минимум девять детей. Несмотря на то что МЧС ранее объявило об окончании тушения пожара в «Зимней вишне» и начала проливки здания, у пожарных все еще нет доступа во все помещения, говорил Пучков.

Среди причин пожара называется неосторожное обращение с огнем, замыкание, дефекты электросетей.

Теги: Дмитрий Медведев , Пожар , Кемерово
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