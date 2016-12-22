Медведев заслушал доклады Пучкова и Скворцовой о пожаре в ТЦ в Кемерово

​Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о мерах, которые предпринимаются в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 37 человек. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово, чтобы организовать на месте помощь пострадавшим и при необходимости обеспечить их транспортировку в медучреждения других городов. Голодец доложила премьер-министру о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и родственникам погибших, добавила Тимакова. Пучков в свою очередь подчеркнул, что пожар в ТЦ высокой степени сложности, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает об угрозе обрушения перекрытий между третьим и четвертым этажом торгового центра.

Возгорание ТЦ «Зимняя вишня» произошло около 12:00 мск 25 марта, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Через несколько часов на площади 1200 кв. м обрушилась кровля, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия. В результате пожара погибли 37 человек, 64 человека числятся пропавшими без вести. В настоящий момент 10 пострадавших находятся в больнице. Всего, по информации оперативного штаба, пострадали 43 человека.

Замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области Евгений Дедюхин сообщал, что при при пожаре погибли как минимум девять детей. Несмотря на то что МЧС ранее объявило об окончании тушения пожара в «Зимней вишне» и начала проливки здания, у пожарных все еще нет доступа во все помещения, говорил Пучков.

Среди причин пожара называется неосторожное обращение с огнем, замыкание, дефекты электросетей.