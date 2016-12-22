В Совфеде сообщили о «тысячах попыток» вмешаться в выборы извне

У комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета есть данные о «тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне» в президентские выборы. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов, передает «РИА Новости».



По его словам, речь идет о призывах к бойкоту голосования, о DDoS-атаках на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии, а также об информационных атаках. Климов отметил, что вмешательством в президентские выборы в России можно также считать препятствие голосованию россиян на Украине. По его словам, из-за ограничения украинских властей около 65 тыс. граждан России не смогли принять участие в президентских выборах.



Сенатор отметил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол, в котором примут участие эксперты. На нем будут обсуждаться предварительные итоги президентской кампании и попытка вмешательства в российский избирательный процесс. По словам Климова, таких вмешательство было «около десяти видов».

Перед президентскими выборами 18 марта, украинский министр внутренний дел Арсен Аваков запретил пускать в российское посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове, где должны были пройти выборы российского президента, людей, у которых не было дипломатического статуса. В день выборов полицейские и Национальная гвардия закрыли доступ к этим зданиям. Туда могли войти только те, кто обладал дипломатическим статусом.

В российском Министерстве иностранных дел назвали такие действия «беспрецедентными и не укладывающимися в общепринятые представления о цивилизованных странах». Также в МИД России сочли такие действия «открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России».