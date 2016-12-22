В Раде объяснили отсутствие решения выслать российских дипломатов

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что высылка российских консулов с Украины может вызвать зеркальные меры в России и украинские «политзаключенные останутся один на один с Мордором». Об этом она написала на своей странице в Facebook.



Она отметила, что у украинских политических заключенных в случае отсутствия консулов в России не будет шанса «увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку».

Геращенко напомнила, что на Украине «давно нет» российского посла. Также нет украинского посла в России, сказала она. «Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов», — добавила украинский вице-спикер.

После того как премьер-министр Великобритании обвинила российскую сторону в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, из Британии были высланы 23 российских дипломата. В ответ Москва ответила зеркальными мерами. В четверг, 22 марта, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Лондон дает своим союзникам разведывательные данные об отравлении Скрипаля. По словам собеседника агентства, это делается, чтобы страны Европы приняли решение о высылке со своих территорий российских дипломатов.



В субботу, 24 марта, источники Bloomberg сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится выслать из США десятки российских дипломатов. По данным собеседника агентства, о своем решении он объявит в понедельник, 26 марта. Источники рассказали, что американский лидер не принял окончательного решения по этому вопросу, потому что хочет быть уверенным, что другие западные страны предпримут аналогичные шаги.